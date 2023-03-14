Подмосковье 14 марта 2023, 14:38 Новый склад создал 50 рабочих мест в Орехово-Зуеве

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Еще один производственно-складской корпус открылся в индустриальном парке «Кабаново» в Орехово-Зуеве. На нем смогут получить работу 50 человек. Об этом сообщила зампред правительства Подмосковья — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Площадь склада превысила 1460 квадратных метров. В проект вложили 100 миллионов рублей.

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Инвестор «МС бизнес» активно развивает инфраструктуру «Кабаново» и создает новые объекты для резидентов. Сейчас там работают свыше 60 компаний, которые создали более 750 рабочих мест.

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Общая площадь объектов в индустриальном парке превысила 65 тысяч квадратных метров. К 2025 году в его развитие вложат более 800 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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