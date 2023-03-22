Подмосковье 22 марта 2023, 11:31 Новый склад с современными технологиями хранения откроют в Богородском округе

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Новый склад откроется на территории комплекса «Атланта-Парк» в Богородском округе. Его площадь превысит 37 тысяч квадратных метров.

Как рассказали в Минжилполитики региона, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. На нем будут хранить товары резидентов комплекса. Склад оборудовали автоматическими секционными воротами, двумя видами отопления и светодиодным освещением.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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