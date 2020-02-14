Новый склад построят в Дмитрове. Там появится больше 300 рабочих мест
Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова отметила, что открытие склада площадью около 40 тысяч квадратных метров позволит создать 303 дополнительных рабочих места.
В проект инвестируют один миллиард рублей. Открытие склада создаст все условия для хранения тарно-штучных грузов. Здесь будут работать с контейнерами, насыпными строительными, тяжеловесными и крупногабаритными промышленными грузами, а также колесной и гусеничной техникой.
Застройщиком объекта выступает ООО «ИКСПИ-групп». Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.
30 тысяч рабочих мест появится в Домодедове. Там построят особую экономическую зону «Максимиха». Экономическая зона будет находиться рядом с трассой М4 «Дон», Каширским шоссе и аэропортом Домодедово.