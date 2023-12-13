Подмосковье 13 декабря 2023, 02:00 Новый склад построили в индустриальном парке в Пушкино Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Подмосковья принял построенный склад на территории индустриального парка «PNK Парк Пушкино 2» в городском округе Пушкинский. Его возвели за полгода.

Площадь склада составила более 11 тысяч квадратных метров. Помещения будут сдавать в аренду. Парк располагается на Ярославском шоссе, в 20 километрах от МКАД и 10 километрах — от ЦКАД.

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Часть зданий на территории «PNK Парк Пушкино 2» построили и ввели в эксплуатацию в 2022 году. Девелопером выступила компания PNK Group.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за 10 месяцев 2023 года промышленность Подмосковья выросла на 13,2%.

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