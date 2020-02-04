Новый склад откроют в Бронницах. Там создадут 350 рабочих мест

В Бронницах завершают строительство нового склада фирмы «Морозко». Благодаря ему в муниципалитете создали 350 дополнительных рабочих мест, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

На новом складе будут хранить, перерабатывать и замораживать овощные смеси. Кроме того, на предприятии создали все необходимые условия для сотрудников.

«На территории склада предусмотрено холодильное оборудование общей площадью 20 тысяч квадратных метров. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству Московской области», — рассказала Инна Федотова.

Предприятию уже выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Кстати, это второй склад «Морозко» в регионе. Первый открыли в Раменском.