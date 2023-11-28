Подмосковье 28 ноября 2023, 22:52 Новый склад для резидентов построили в индустриальном парке «Клин» Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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В индустриальном парке «Клин» построили новый производственно-складской объект. В него вложили 850 миллионов рублей, сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Резиденты, которые разместятся в новом здании, смогут создать порядка 300 новых рабочих мест», — рассказала Зиновьева.

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Площадь комплекса составила почти 65 тысяч квадратных метров. Производственная площадь парка достигнет 180 тысяч «квадратов».

Помимо готовых объектов в пространстве есть земельные участки под строительство объектов. Площадь незанятой земли — почти 59 гектаров.

На данный момент в парке числится 21 резидент. Компании создали 1150 рабочих мест. В проекты вложили свыше шести миллиардов рублей.

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