Подмосковье 03 августа 2023, 02:00 Новый склад для компании по производству ж/д техники построят в Раменском НПО «Гидроприводспецмаш»

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В Раменском городском округе построят склад научно-технической организации «Гидроприводспецмаш», сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области. Работы по возведению объекта сопровождает Центр содействия строительству (ЦСС) при региональном правительстве.

НПО «Гидроприводспецмаш» занимается научными исследованиями, проектными разработками, а также производит и проводит испытания образцов новой техники для работы по содержанию путей в тоннелях метрополитена. Новый склад площадью семь тысяч квадратных метров позволит компании увеличить темпы работы.

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Получить сопровождение ЦСС возможно на любой стадии строительства объекта — от проектирования до подготовки ввода в эксплуатацию. Узнать подробности можно по телефону 8(498)602-00-00 или на сайте css-mosreg.online. Все услуги центр оказывает бесплатно.

В июне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор компании КСМК-М4 Михаил Кондратенко подписали соглашение о строительстве завода газоблоков в Ступине. Договор заключен на полях ПМЭФ.

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