Новый скейт-парк появится в Пущине в 2020 году. Его откроют в Зеленой зоне

Новый скейт-парк появится в Пущине в следующем году. Проект обсудят с местными скейтерами. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Старому скейт-парку, который был местом досуга и активного отдыха пущинской молодежи, в октябре исполнилось семь лет. Год назад муниципалитет лишился специализированной площадки для экстремальных видов спорта из-за износа конструкций. Но несмотря на то, что скейт-парка больше нет, подростки продолжают кататься на скейтах, самокатах, велосипедах даже в необорудованных местах.

«Мне нравится кататься, мне это приносит удовольствие. Это интересный вид спорта, он не похож на другие. Можно как-то развиваться именно в плане трюков, — объясняет свое поведение Ренат Джалалзай. — Есть очень много разнообразных видов спорта, которыми можно заниматься в скейт-парке».

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Использовать площадку для экстремальных видов спорта в прежнем режиме не представлялось возможным. Скейт-парк был снесен из соображений безопасности, подчеркнул глава городского округа Пущино Алексей Воробьев, но у администрации уже есть конкретные планы касательно нового объекта.

«Безусловно, хотелось бы построить новый скейт-парк. С соответствующей заявкой мы обратились к министру спорта Роману Терюшкову», — рассказал Алексей Воробьев. По его словам, глава подмосковного Минспорта в телефонном разговоре подтвердил, что в госпрограмму на 2020 год новый скейт-парк в Пущине должен быть включен.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

За время своего существования старый скейт-парк стал неотъемлемой частью и города, и пущинской Зеленой зоны, поэтому и горожане, и спортсмены-экстремалы сходятся во мнении относительно размещения объекта.

Глава Пущина пообещал, что строительство нового скейт-парка будет начато в 2020 году. Типовой проект ориентировочно оценивается в 8 миллионов рублей. «Эти работы могут быть начаты со стартом периода благоустройства. Хотелось бы сделать это раньше. Процедуру аукциона, закупки мы должны отыграть где-то в феврале–марте 2020 года», — уточнил Алексей Воробьев.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

При возведении спортплощадки учтут и нормы экологии (ведь скейт-парк расположен на территории Зеленой зоны), и, по возможности, пожелания ребят, проводящих там время.

Как пояснил глава городского округа Пущино Алексей Воробьев, в основном объекты типовые — горки, бетонные конструкции. «Конечно, мы поинтересуемся непосредственно у тех, для кого данный скейт-парк будем строить, и в соответствии с этим, возможно, будет регулироваться высота горок или расположение их на местности», — добавил глава муниципалитета.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Ренат Джалалзай хочет, чтобы в новом скейт-парке было много основных фигур — таких, какие были на прежнем спортивном объекте: «Например, чтобы можно было вылетать, делать какие-то градусы на фигурах. А главное — чтобы скейт-парк сделали из хороших материалов, чтобы он был надежным, нескользким, долго прослужил». Молодой спортсмен сделал особый акцент на том, что в скейт-парке должен быть предусмотрен навес — для возможности кататься и в дождь, и зимой.

По данным Министерства физической культуры и спорта Московской области, до конца 2019 года в регионе откроют шесть скейт-парков в пяти муниципальных образованиях.