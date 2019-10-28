Новый скейт-парк открылся в Реутове. Туда приезжают покататься экстремалы из соседних районов

В Реутове открылся новый парк экстремальных развлечений для скейтеров, велосипедистов и поклонников роликовых коньков. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Спортивное пространство появилось на территории центрального городского парка Реутова. Также там открылась современная игровая зона площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

Как рассказал глава муниципального образования Станислав Каторов, в прошлом году к нему на прием пришли молодые спортсмены и попросили построить скейт-парк.

«Конечно же, для города это новая история, таких парков в Реутове раньше не было. Мы обратились к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, чтобы он нам помог в реализации этого проекта. И совместно с Минспорта Московской области открыли долгожданную площадку», — объяснил Станислав Каторов.

Источник фото: администрация городского округа Реутов

Глава Реутова подчеркнул, что это один из самых больших скейт-парков Подмосковья. Современная площадка оборудована рампами, перилами, ступеньками и другими фигурами для выполнения трюков.

«Сегодня это очень востребовано, и ребята рады, что такая площадка появилась в городе. Многие даже приезжают из других муниципалитетов», — добавил Станислав Каторов.

Реутовский скейт-парк расположен практически в самом центре города, поэтому пешком из любой точки до него возможно добраться максимум за 20 минут. А на велосипеде, скейте или самокате путь занимает еще меньше времени.

Источник фото: администрация городского округа Реутов

Качество нового скейт-парка оценил один из юных спортсменов Даниил Терентьев: «Задолго до официального открытия мы опробовали горки и подъемы на новой рампе. Она выполнена по современным спортивным стандартам и обеспечивает безопасное и по-настоящему крутое исполнение всех элементов экстремального катания».

Всего до конца года в рамках госпрограммы «Спорт Подмосковья» в регионе откроют шесть скейт-парков в пяти муниципальных образованиях. В прошлом году было установлено 10 профессиональных локаций.

«Есть запрос продолжать строительство скейт-парков и в 2020 году, и мы будем создавать хорошие современные объекты», — пообещал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. По его словам, в год на развитие инфраструктуры скейт-парков расходуется около 100 миллионов рублей.

Источник фото: администрация городского округа Реутов

Также в центральном парке Реутова открылась новая игровая зона. Как уточнил глава муниципалитета Станислав Каторов, на площади 1,5 тысячи квадратных метров разместились игровые элементы и аттракционы для ребят всех возрастов. А главный вклад в создание концепции площадки внесли жители, которые высказали свои пожелания во время общественных обсуждений в мае этого года.

«В этом году впервые вместе с родителями элементы игровых зон выбирали дети. Проект был поддержан губернатором и реализован в рамках губернаторской программы „Наше Подмосковье“», — добавил Станислав Каторов.

Игровая зона с огромным разнообразием горок, сооружениями, качелями и всепогодным травмобезопасным покрытием, как сказал глава Реутова, «сделает детство маленьких горожан ярче, а их пребывание на улице более защищенным».