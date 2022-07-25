Новый скейт-парк открыли в Солнечногорске

Соревнования по скейтбордингу организовали на открытии нового скейт-парка в Солнечногорске. Серию заездов организаторы назвали «Сторона улиц». В них приняли участие более 20 любителей острых ощущений из Клина, Химок, Зеленограда и Москвы.

Источник фото: телеканал «360»

Скейтеры соревновались в джеме — по четыре человека друг с другом. Судьями стали профессионалы спорта, которые посвятили катанию на доске десятки лет. Участники получили подарочные сертификаты и признание зрителей под Dj-сеты и хип-хоп от местных исполнителей.

Один из конкурсантов, Никита Смородинов, впервые встал на скейт в 10. Сейчас ему 24, и он признается, некоторые трюки стали даваться сложнее.

«На место никогда не рассчитываем, просто катаемся ради себя, ради друзей. Кто выиграл, тот и молодец», — сказал парень.

Источник фото: телеканал «360»

Такие соревнования не устраивали в Солнечногорске более 15 лет — старая площадка не позволяла. Теперь зона соответствует всем требованиям и готова воспитать еще одно поколение скейтеров.

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