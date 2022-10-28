Новый скейт-парк откроют в Дубне до конца ноября | 360°

28 октября 2022, 14:29
Новый скейт-парк откроют в Дубне до конца ноября
Работы по обустройству скейт-парка на Комсомольской набережной почти завершились в Дубне. Его отроют в ближайшее время, рассказал глава Минблагоустройства Михаил Хайкин.
Новое место для тренировок, по словам Хайкина, займет свыше тысяч квадратных метров. Это бетонный скейт-парк и асфальтированный памп-трек. Готовность объекта составила 75%.
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Всего в Подмосковье планируют обустроить еще восемь скейт-парков. Из них шесть уже готовы. Они находятся в Пушкино, Фрязине, Воскресенске, Дмитрове, Домодедове и Люберцах. До конца ноября спортивные объекты появятся в Дубне и Бронницах.
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Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили о школах и благоустройстве в Долгопрудном. В ближайшее время там начнется преображение Центрального парка.
Благоустройство
Дубна
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