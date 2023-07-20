Подмосковье 20 июля 2023, 18:57 Новый сезон Всероссийской хоккейной лиги начнется в Воскресенске 1 сентября Фото: Всероссийская хоккейная лига

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Матч открытия нового сезона ВХЛ состоится в Воскресенске 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

На площадке Ледового дворца «Подмосковье» встретятся обладатель кубка Петрова подмосковный «Химик» и победитель прошлого регулярного чемпионата «Югра» из Ханты-Мансийска.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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