20 июля 2023, 18:57
Новый сезон Всероссийской хоккейной лиги начнется в Воскресенске 1 сентября
Матч открытия нового сезона ВХЛ состоится в Воскресенске 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.
На площадке Ледового дворца «Подмосковье» встретятся обладатель кубка Петрова подмосковный «Химик» и победитель прошлого регулярного чемпионата «Югра» из Ханты-Мансийска.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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