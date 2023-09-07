Подмосковье 07 сентября 2023, 08:27 Новый сезон «Уроков цифры» для школьников Подмосковья посвятят технологиям искусственного интеллекта Unsplash

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Осенние «Уроки цифры» познакомят школьников с технологиями искусственного интеллекта. Новый сезон бесплатной образовательной программы стартует в Подмосковье 18 сентября.

На «Уроках цифры» школьники на практике изучат применение технологий искусственного интеллекта в разных отраслях экономики. При поддержке педагогов ребята смогут освоить тему, а затем закрепить знания в формате интерактивного тренажера. Уроки построены таким образом, чтобы обучение было интересным для школьников разного возраста, начиная с первого класса.

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Материалы урока сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов. К каждому занятию предложен сценарий проведения с учетом разной технической оснащенности классов.

Для дополнительной подготовки педагогов подготовили дистанционный обучающий вебинар. Он пройдет 12 сентября на сайте проекта. Эксперты помогут учителям разобраться в методических материалах и больше узнать о применении искусственного интеллекта в ключевых отраслях.

Внедрять умные и передовые технологии — одна из основных задач для детских садов и школ, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, сегодня очень важное место занимают искусственный интеллект, робототехника, IT.

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