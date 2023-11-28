Подмосковье 28 ноября 2023, 09:21 Новый сезон соревнований по плаванию открыли в Реутове Unsplash

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Сезон соревнований по плаванию открыли в спорткомплексе «Волна» в Реутове. В рамках состязаний в ноябре уже провели несколько заплывов.

Соревнования по плаванию «На гребне волны» прошли в Реутове 18 и 25 ноября. Участие в состязаниях приняли воспитанники спорткомплекса «Волна» 2006-2018 годов рождения.

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«Сезон соревнований по плаванию в спорткомплексе „Волна“ Реутова включает четыре этапа. Первый проходит в ноябре, второй состоится в феврале, третий — в апреле, четвертый — в мае», — рассказали в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

Всего на соревнованиях в Реутове свое мастерство покажут более 200 спортсменов.

«На соревнованиях подводим итоги подготовки. Спортсмены показывают свои навыки, видят свои достижения и промахи. Для участников это хороший спортивный опыт, понимание, к чему и как нужно стремиться в ближайшей перспективе», — отметил инструктор-методист спортивно-оздоровительного комплекса «Волна» Даниил Лев.

В пресс-службе округа добавили, что судейская коллегия соревнований сформирована из тренеров и воспитанников спорткомплекса из числа старших спортсменов. Последние оказали помощь в проведении соревнований и судейства, получив дополнительный опыт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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