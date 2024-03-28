28 марта 2024, 18:57
Новый сезон ремонта ям на дорогах стартовал в Лобне
Глава Лобни Анна Кротова дала старт новому ямочному сезону в округе. Специалистам Мосавтодора предстоит ликвидировать 387 дефектов на дорогах. Активная стадия работ продлится до 1 мая.
На данный момент рабочие уже починили неровности на Букинском и Рогачевском шоссе, а также ликвидировали ямы на улице Чайковского, Чехова и Победы.
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«Ежедневно по результатам обследований определяются участки дорог, а качество выполнения работ на них оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры», — подчеркнула Кротова.
В ближайшее время рабочие приступят к ликвидации ям на улице Лейтенанта Бойко, Катюшки и Авиационная.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лобня
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