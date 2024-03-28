Подмосковье 28 марта 2024, 18:57 Новый сезон ремонта ям на дорогах стартовал в Лобне Пресс-служба администрации г. о. Лобня

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Глава Лобни Анна Кротова дала старт новому ямочному сезону в округе. Специалистам Мосавтодора предстоит ликвидировать 387 дефектов на дорогах. Активная стадия работ продлится до 1 мая.

На данный момент рабочие уже починили неровности на Букинском и Рогачевском шоссе, а также ликвидировали ямы на улице Чайковского, Чехова и Победы.

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«Ежедневно по результатам обследований определяются участки дорог, а качество выполнения работ на них оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры», — подчеркнула Кротова.

В ближайшее время рабочие приступят к ликвидации ям на улице Лейтенанта Бойко, Катюшки и Авиационная.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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