Подмосковье 23 января 2023, 11:31 Новый сезон проекта «Театральный поединок» стартовал в Подмосковье

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Прием заявок на участие в подмосковном проекте «Театральный поединок» начался 23 января. В региональном министерстве культуры и туризма рассказали, что в этом году попытать удачу на сцене смогут общеобразовательные учреждения и школьные театры.

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Программу разделили на три этапа: отборочный (дистанционный), образовательный и конкурсный.

Каждый коллектив, получивший приглашение после подачи заявки, примет участие в двух творческих конкурсах.

Образовательная часть будет проводиться в течение всего сезона. Состоятся творческие встречи, мастер-классы по актерскому мастерству и тренинги от экспертов в области театрального искусства.

Конкурсная программа «Театрального поединка» пройдет на профессиональных сценах. Это будет уникальный батл в жанре актерской импровизации.

Итоги сезона подведут в конце года. Для руководителей театров и студий пройдет конференция, а после финального поединка состоится церемония награждения победителей. Финальной точкой «Театрального поединка» станет гала-концерт.

Прием заявок уже начался 23 января и продлится до 10 февраля. Желающим нужно будет заполнить Google-форму, предоставленную оргкомитетом проекта. Ссылка размещена на сайте проекта театральныйпоединок.рф.

В этом году «Театральный поединок» включен в перечень творческих мероприятий в сфере художественного образования Подмосковья.

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