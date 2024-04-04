Подмосковье 04 апреля 2024, 17:12 Новый сезон проекта «Театральный поединок» начнется в Дмитрове 8 апреля Министерство культуры и туризма Московской области

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Пятый сезон проекта «Театральный поединок» стартует в Дмитрове 8 апреля. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В рамках проекта пройдут творческие встречи и импровизационные соревнования. Так, детский театр-студия «Колесо» примет в четвертый раз. В 2022 и 2023 годах команда стала победителем проекта.

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Мероприятие пройдет по адресу: улица Профессиональная, 92. Вход свободный по регистрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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