Подмосковье 20 января 2023, 16:18 Новый сезон проекта по цифровой грамотности для школьников стартовал в Подмосковье

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Школьникам Московской области предлагают присоединиться к Всероссийскому проекту в сфере кибербезопасности и цифровой грамотности «Цифровой ликбез». Его главная цель — научить ребят противостоять киберугрозам.

«Сейчас у каждого школьника есть собственный гаджет. Важно, чтобы дети не только умели пользоваться современными технологиями, но и знали, как это делать безопасно», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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В рамках проекта подготовлены видеоуроки, которые учат школьников правилам работы в интернете. В доступной форме ребята узнают об опасностях в Сети, о вирусах и мошенниках. Кроме того, подрастающее поколение научится противостоять кибербуллингу и защищать личную информацию.

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Занятия проходят бесплатно в игровом формате на сайте проекта для детей старше 12 лет.

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