Подмосковье 24 апреля 2023, 12:32 Новый сезон проекта для школьников «Цифровой ликбез» стартовал в Подмосковье

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Третий сезон проекта по кибербезопасности «Цифровой ликбез» начался в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Школьники узнают о правилах безопасного пользования интернетом и возможных киберугрозах.

«В рамках проекта „Цифровой ликбез“ уже с младшего школьного возраста ребята учатся работать с информацией, определять вредоносный контент, соблюдать этикет в сети», — отметила глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.

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Организаторы подготовили для школьников серию короткометражных мультфильмов по нескольким темам: «Цифровой баланс», «Права потребителей», «Электронные деньги», «Авторское право» и «Цифровой этикет». Также в рамках акции 25 апреля пройдет онлайн-сессия «Кибергигиена решает все: что нужно знать каждому». Подробности можно узнать на сайте проекта.

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