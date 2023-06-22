Подмосковье 22 июня 2023, 15:10 Новый сезон проекта «День цифры» запустили в детских лагерях Подмосковья Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Образовательную программу «День цифры» запустили в детских лагерях Подмосковья. Новый сезон проекта включает интеллектуальную игру и квест.

«Подмосковные школы уже несколько лет участвуют в проекте „Урок цифры“. Наступили летние каникулы, ребята смогут узнать больше об актуальных информационных технологиях и применить знания на практике в детских лагерях», — рассказала министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Новый формат «Дня цифры» включает квест по станциям, проектную часть и интеллектуальную командную игру. Присоединиться к проекту и получить бесплатный сценарий можно на сайте.

Зампред правительства России Дмитрий Григоренко изучил цифровые проекты Подмосковья на ПМЭФ и предложил тиражировать их в других регионах страны. Разработки в сферах ЖКХ, общения с жителями и строительства представил губернатор Андрей Воробьев.