Подмосковье 01 декабря 2023, 13:36 Новый сезон открыли на лыжных курортах в Дмитровском округе Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Горнолыжные курорты Дмитровского округа открыли зимний сезон. Традиционно в Подмосковье именно они начинают работать первыми и обычно становятся самыми посещаемыми.

Для гостей открылся спортивный парк «Волен» и два склона в «Горнолыжном клубе Леонида Тягачева». Этот клуб является тренировочной базой сборных России по горным лыжам и сноуборду.

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Начал работу и горнолыжный курорт «Сорочаны». Там оборудованы современные трассы, можно взять в прокат оборудование, есть отели и рестораны.

Прокатиться можно и на склон № 1 в «Горнолыжном клубе Целеево». На территории курорта также есть прокат снаряжения, ресторан и гостиница. Он работает по системе клубных карт, за сезон возможен только один гостевой визит.

«На наших курортах есть все необходимое для комфортного отдыха: современные трассы, широкий выбор оборудования для любого уровня подготовки, комфортабельные отели и рестораны, а также прокат горнолыжного снаряжения», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Напомним, в этом году два курорта Дмитровского округа удостоились национальной премии «Горы России». Победителем в номинации «Лучший горнолыжный курорт Центрального федерального округа» стал клуб «Сорочаны», а в номинации «Лучший в России отель горнолыжного курорта Центрального федерального округа» — гостиница-шале «Волен».

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