Подмосковье 05 сентября 2023, 16:29 Новый сезон континентальной хоккейной лиги стартовал на «Арене Мытищи» Unsplash

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Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартовал в Мытищах. На льду сразились пекинский клуб «Куньлунь Ред Стар» и команда «Сочи».

Игра стала первой на «Арене Мытищи» в сезоне континентальной хоккейной лиги.

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Матч завершился победой пекинского клуба со счетом 3:0. Шайбы забили Брэдон Ип, Девин Броссо и Лукас Локхарт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о Кубке Овечкина в Красногорске. В соревнованиях поучаствовали 12 детских команд, в том числе три из Подмосковья. Глава региона посетил финал хоккейного события и поблагодарил организаторов и спортсменов.

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