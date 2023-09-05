05 сентября 2023, 16:29
Новый сезон континентальной хоккейной лиги стартовал на «Арене Мытищи»
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартовал в Мытищах. На льду сразились пекинский клуб «Куньлунь Ред Стар» и команда «Сочи».
Игра стала первой на «Арене Мытищи» в сезоне континентальной хоккейной лиги.
Реклама
Матч завершился победой пекинского клуба со счетом 3:0. Шайбы забили Брэдон Ип, Девин Броссо и Лукас Локхарт.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о Кубке Овечкина в Красногорске. В соревнованиях поучаствовали 12 детских команд, в том числе три из Подмосковья. Глава региона посетил финал хоккейного события и поблагодарил организаторов и спортсменов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Мытищи
Хоккей
Реклама
Реклама