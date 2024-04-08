Подмосковье 08 апреля 2024, 11:36 Новый сезон фестиваля «Город танцует в парках» начнется в Подмосковье в мае Министерство культуры и туризма Московской области

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Второй сезон фестиваля «Город танцует в парках» стартует в Подмосковье в конце весны. Художественным руководителем проекта выступит заслуженный артист России, хореограф Егор Дружинин.

«В Подмосковье много талантливых коллективов, их творческий потенциал должен развиваться и получать поддержку. Благодаря фестивалю многие танцоры получат возможность не только выступить перед публикой, но и принять участие в мастер-классах от знаменитых хореографов, познакомиться с другими коллективами», — прокомментировала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Очный этап фестиваля пройдет в 30 парках региона. К участию приглашают коллективы в составе от двух до 25 человек. Подать заявку на участие можно на сайте городтанцует.рф с 8 по 17 апреля 2024 года.

По словам министра культуры и туризма Подмосковья Василия Кузнецова, в прошлом году фестиваль охватил 35 городских округов и собрал 98 тысяч посетителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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