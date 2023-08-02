Подмосковье 02 августа 2023, 14:09 Новый съезд вблизи Ленинградского шоссе в Химках откроют в августе Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Схема движения на улице 9 Мая в Химках изменится с 12 августа. Новый съезд распределит транспортные потоки на пересечении с улицей Дружбы вблизи Ленинградского шоссе.

Повернуть на улицу Дружбы можно будет, минуя разворот на пересечении с улицей Марии Рубцовой. Водители, которые едут по направлению из Москвы, сократят путь на два километра.

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Снизится машинопоток и на улице Репина со стороны микрорайона Старые Химки. Автовладельцы смогут сократить время в пути на 15-20 минут.

Репинский путепровод открыли в начале 2021 года. Он обеспечил проезд к промышленному району города, где расположены почти 1,5 тысячи предприятий, а жителям Старых и Новых Химок стало проще добираться из одной точки города в другую, минуя Ленинградское шоссе. Путепровод построили благодаря президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

Кроме того, начались реконструкция Ленинградского шоссе и строительство Машкинской развязки.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии МЦД-3 и МЦД-4. Уже с сентября перерывы между электричками сократятся с 20 до шести минут.

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