Подмосковье 28 апреля 2023, 14:07 Новый съезд с Володарского шоссе в Ленинском округе сократит время в пути до Москвы на 40 минут МТДИ МО

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В Ленинском округе продолжается строительство съезда с Володарского шоссе в сторону Москвы на автодорогу А-105. В региональном Минтрансе отметили, что проект реализуют по поручению губернатора Андрея Воробьева. Сейчас рабочие приступили к устройству барьерного ограждения.

Протяженность съезда составит около километра. Движение по автодороге планируют открыть уже в мае. На данный момент на участке также проводится устройство бортового камня, установка опор освещения, водосбросов и планировка откоса. В ближайшее время строители приступят к нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков. Новый двухполосный съезд улучшит дорожную ситуацию и позволит сократить время в пути до Москвы с часа до 20 минут.

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Строительство съезда проводят в рамках реконструкции участка Каширского шоссе, к которой приступят в третьем квартале 2023 года. Согласно проекту, дорогу расширят до 6-8 полос движения и построят три разноуровневые транспортные развязки.

Реализация проекта поможет увеличить пропускную способность Каширского шоссе примерно на 30%. Открыть движение по данному участку планируется досрочно — в конце 2025 года, а полностью завершить работы в соответствии с госконтрактом — в третьем квартале 2026 года.

Ранее Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания по переменам в регионе. Респонденты также смогут поделиться обновлениями, которые начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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