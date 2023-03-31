Подмосковье 31 марта 2023, 05:56 Новый съезд с М-11 «Нева» сократил время в пути до других федеральных трасс по ЦКАД ГК "Автодор"

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Открытие съезда с трассы М-11 «Нева» позволило водителям сократить время в пути до других федеральных трасс по ЦКАД в восточном направлении. Теперь дорога до Ярославского шоссе займет у автомобилиста меньше часа — всего 35 минут.

Добраться до Горьковского шоссе и новой скоростной трассы М-12 «Москва — Казань» получится за час 15 минут. Время в пути до Новорязанского шоссе составит чуть меньше двух часов — час 50 минут, а до трассы М-4 «Дон» получится доехать за два часа 15 минут.

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Съезд на ЦКАД в восточном направлении открыли на 49-м км трассы М-11. Это произошло в конце февраля. Открытие нового съезда позволило снизить нагрузку на дорогу А-107 «Московское малое кольцо».

Кроме того, благодаря этому получилось увести часть транзитных транспортных потоков. Они следуют со стороны Санкт-Петербурга в обход Москвы по направлению в сторону других федеральных дорог, таких как М-8 «Холмогоры», М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-4 «Дон».

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