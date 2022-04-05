Новый сервис выдачи электронных справок заработал в Подмосковье

Новая электронная услуга начала работать в Подмосковье на прошлой неделе. Теперь родители в случаях, не требующих осмотра педиатра, могут заказать справку онлайн.

Подать заявку на справку можно через Школьный портал. Заявка передается в медицинскую организацию, к которой прикреплен ребенок. Сотрудник поликлиники выписывает справку, а затем сообщает о готовности документа родителям. Срок оформления составляет от трех до пяти дней в зависимости от формы справки.

«Эта услуга введена для удобства и родителей, и медицинских работников, так как для оформления справок не потребуется посещать поликлинику. Все можно сделать онлайн, а готовую справку забрать в медицинском кабинете образовательного учреждения. За неделю в Подмосковье родители воспользовались данной услугой 273 раза», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

На данный момент можно оформить семь видов справок, которые не требуют визита к врачу. Это справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма 070/У), санаторно-курортная карта для детей (форма 076/у), медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (форма 079/у), медицинская справка (форма 086/у), выписка о профилактических прививках, справка об отсутствии контактов, выписка из истории развития ребенка. Услугой могут воспользоваться родители, чьи дети прикреплены к медицинским организациям, подведомственным Минздраву Московской области.