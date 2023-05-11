Подмосковье 11 мая 2023, 10:58 Новый сервис предзаписи в военкоматы запустили в Подмосковье Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Сервис по предварительной записи в военные комиссариаты Подмосковья появился на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

«Оцифровка военкоматов — масштабный проект, который действует с 2021 года. С помощью нового сервиса записаться на прием в пилотный военкомат можно онлайн. Это быстро и удобно», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Сейчас онлайн-запись доступна в военные комиссариаты Одинцовского округа, города Краснознаменска и поселка Власихи. Другие военкоматы будут добавляться по мере их цифровизации.

Сервис позволит выбрать удобное время для посещения военкомата. Чтобы воспользоваться услугой, нужно будет авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА, в разделе «Сервисы» выбрать «Запись в военный комиссариат».

На портале «Добродел» любой житель Подмосковья может принять участие в подготовке к предстоящему обращению главы региона. Нужно написать о главных проблемах города, района или поселка и предложить пути их решения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.