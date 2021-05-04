Новый сервис позволит жителям Подмосковья онлайн искать человека среди пациентов больниц. Как это работает

Сервис по поиску экстренно госпитализированных пациентов появился в Подмосковье. С помощью него можно найти неожиданно пропавших родных и знакомых. Инструкцией по применению поделился сайт правительства области.

Чтобы найти человека в базе среди оказавшихся в больницах, нужно зайти на портал госуслуг Московской области в раздел «Здравоохранение». По последним данным, поиск идет по базе из 26 тысяч экстренно госпитализированных, но сведения регулярно обновляются.

Поиск пойдет быстрее, если правильно заполнить форму. Нужно вбить фамилию, имя и отчество пропавшего человека. Искать можно и только по фамилии, но если она популярная, то результатов будет несколько.

Для выбора других параметров нужно нажать на «Расширенный поиск». Тогда можно будет написать пол, возраст и дату госпитализации. Помимо этого, можно указать телосложение, цвет глаз и волос, одежду и особые приметы.

Когда поиск по параметрам будет закончен, пользователь сможет изучить карточку пациента. Нажав на кнопку «Подробнее», вы увидите информацию о том, когда человек поступил в лечебное учреждение, как он был туда доставлен и в какой больнице сейчас находится. А еще будет написан режим работы и контакты учреждения.

В случае, если поиск по базе не дал результатов, нужно обратиться в МВД или позвонить в Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона по телефону: 8 (495) 688-22-52.