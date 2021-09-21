Новый сервис на подмосковном портале госуслуг облегчит общение с приставами

На портале госуслуг Московской области появился новый сервис делегирования полномочий. Благодаря ему компании смогут оформлять доверенности на сотрудников в личном кабинете. Это облегчит общение с судебными приставами. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

Новый сервис разработала Федеральная служба судебных приставов вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Теперь руководители компаний смогут делегировать полномочия сотрудникам на подачу заявлений на предоставление государственных услуг ФССП России.

Сотрудники, получившие доверенность, смогут подавать заявления на портале госуслуг через личный кабинет.

Чтоб воспользоваться новой услугой, нужно перейти в личный кабинет, выбрать вкладку «Делегирование полномочий» в разделе «Доверенности и доступы», выбрать сотрудника, срок доверенности и доступные полномочия. Чтобы оформить документ, необходима усиленная квалифицированная электронная подпись.

Сервис позволит компаниям отказаться от оформления бумажной доверенности поверенному сотруднику. Сотрудник с доверенностью сможет подавать заявления, ходатайства и жалобы по исполнительному производству. Также у него появится возможность предоставлять информацию по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица.

Новая услуга повышает удобство подачи обращений к судебным приставам, а также уменьшает риски мошенничества.

Сервис начала работать 31 августа. За это время сотрудники 34 компаний подали 29 тысяч заявлений в Федеральную службу судебных приставов. Для этого руководители оформили три тысячи доверенностей.