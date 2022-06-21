Новый сервис для владельцев спецсчетов за капремонт запустили в Подмосковье

Подмосковная Госжилинспекция решила ввести в эксплуатацию новый сервис в автоматизированной системе АИС ГЖИ. Теперь все владельцы специальных счетов на капремонт будут получать напоминания о том, что нужно разместить обязательную информацию. С таким сообщением выступила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Согласно Жилищному кодексу России, владельцы спецсчетов должны размещать на указанном сервисе свои отчеты об остатках денежных средств, о том, какие работы по капитальному ремонту были проведены, какие были взяты кредиты и какие получены доходы, а также некоторую другую информацию. Все это должно быть предоставлено до 13-го числа каждого месяца.

Теперь за пять дней до обязательной даты предоставления документов будет рассылаться напоминание, а также предостережение о последствиях нарушения законов.

«Таким образом, внедрение нового функционала повышает прозрачность формирования фондов на специальных счетах и снижает административную нагрузку на юридических лиц. Это еще один аспект нашей большой работы по переориентации на профилактику правонарушений, помощь в исправлении недостатков. Штрафы не самоцель», — заявила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Есть два способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома: на специальном счете или на счете регионального оператора. Для того, чтобы оформить спецсчет на дом, собственники должны принять соответствующее решение на общем собрании. Если же этого не произошло, государство берет организационную часть на себя. Деньги будут перечисляться в так называемый «общий котел» — на счет регионального оператора, который отвечает за ремонт домов в субъекте Российской Федерации.