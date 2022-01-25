Новый сервис для поставщиков социальных услуг появился в Подмосковье

Поставщики социальных услуг Подмосковья смогут онлайн подать заявления на включение в реестр. Регион первым в России оцифровал этот процесс.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что это коснулось негосударственных компаний, оказывающих жителям социальные услуги на дому.

Теперь они могут подать через региональный портал госуслуг электронное заявление для включения в реестр Ирина Каклюгина.

Сейчас в Московской области насчитывается свыше 40 таких организаций. Социальные работники помогают более чем 50 тысячам пенсионеров.

По словам Ирины Каклюгиной, включение в реестр повысит конкуренцию на рынке социальных услуг и качество работы.

«Теперь жители смогут самостоятельно выбрать из реестра организацию, с которой хотят заключить договор», — сказала она.

Услугу оцифровали сотрудники Мингосуправления региона и Министерства экономики и финансов Подмосковья.