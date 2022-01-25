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    25 января 2022, 17:00

    Новый сервис для поставщиков социальных услуг появился в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Поставщики социальных услуг Подмосковья смогут онлайн подать заявления на включение в реестр. Регион первым в России оцифровал этот процесс.

    Новый сервис для поставщиков социальных услуг появился в Подмосковье | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что это коснулось негосударственных компаний, оказывающих жителям социальные услуги на дому.

    Теперь они могут подать через региональный портал госуслуг электронное заявление для включения в реестр

    Ирина Каклюгина.

    Сейчас в Московской области насчитывается свыше 40 таких организаций. Социальные работники помогают более чем 50 тысячам пенсионеров.

    По словам Ирины Каклюгиной, включение в реестр повысит конкуренцию на рынке социальных услуг и качество работы.

    «Теперь жители смогут самостоятельно выбрать из реестра организацию, с которой хотят заключить договор», — сказала она.

    Услугу оцифровали сотрудники Мингосуправления региона и Министерства экономики и финансов Подмосковья.