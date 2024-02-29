Подмосковье 29 февраля 2024, 10:19 Новый сервис для подбора промышленной площадки запустили для бизнеса в Подмосковье Мининвест

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Новый онлайн-сервис для бизнеса заработал в Подмосковье. Он позволит быстро и удобно подобрать промышленную площадку.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, теперь предприниматели могут в режиме реального времени узнать о наличии свободных площадок и увидеть динамику цен на недвижимость. По словам главы ведомства, заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой, всего бизнесу доступны площадки в пяти особых экономических зонах и 69 индустриальных парках.

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«Новый сервис позволит значительно упростить время, которое предприниматель потратил бы на поиск подходящего участка или готового помещения. Теперь буквально в два клика можно будет ознакомиться с индексом промышленной недвижимости, а затем выбрать подходящий объект на инвестиционной карте региона и там же подать заявку на его получение», — сказала она.

При расчете индекса промышленной недвижимости земельного участка учитывают стоимость газа, удаленность от МКАД и площадь, а в случае с коммерческой недвижимостью — стоимость квадратного метра в готовом помещении.

Сервис содержит подробное описание объектов, а также общее количество свободной площади. Как отметил исполняющий обязанности генерального директора корпорации развития Подмосковья Александр Федоров, статистика будет обновляться автоматически каждый месяц.

«Индекс промышленной недвижимости предоставит важнейшую информацию для всех участников рынка, которые связаны с коммерческой недвижимостью и земельным банком региона. Так, потенциальные инвесторы смогут сэкономить время на поиск аналитики по тому или иному объекту, брокеры смогут отслеживать динамику рынка, а государство — получит данные, которые помогут формировать новые меры поддержки для предпринимателей», — сказал он.

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