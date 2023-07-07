Подмосковье 07 июля 2023, 09:17 Новый сервис для перемещения автомобиля на парковку появился в аэропорту Домодедово аэропорт Домодедово

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Аэропорт Домодедово представил новый сервис по перемещению автомобиля на парковку профессиональным водителем. О преимуществах услуги рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Сервис Valet Parking подойдет для тех путешественников, которые прибывают в аэропорт на своих автомобилях, но не хотят тратить время на поиск места на парковке и дорогу до терминала. По желанию теперь это может сделать профессиональный водитель.

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«Стоит лишь передать ключи в зоне приема, и по возвращении путешественники получат свое транспортное средство в том же месте, в котором его оставили», — уточнил пресс-секретарь аэропорта Домодедово Алексей Артеменко.

Сдать авто можно в непосредственной близости к терминалу. Стоимость услуги зависит от количества суток, которые машина будет находиться на парковке.

Работа по улучшению системы пассажирского транспорта продолжается в Подмосковье. В частности, проводят замену остановочных павильонов, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik.