Новый сервис для бизнеса появится на «Госуслугах» Подмосковья

На портале государственных и муниципальных услуг Московской области для общения с бизнесом начнет работу цифровой документооборот. Там появится новая услуга, которая позволит без личного обращения получать исчерпывающие консультации по многим вопросам.

В том числе можно будет узнать о том, как правильно вести документооборот, как организовать архивное хранение документов. А также о том, как проверить работу на предприятии при помощи самообследования.

Путем новой услуги можно будет получить ответ в письменной форме на тему того, как минимизировать риски в работе с документами, как подать заявку на профилактический визит. Это далеко не полный перечень услуг, которые можно будет получить без личного посещения.

Организации, которые ранее получали в ходе проверок предписания от Главного архивного управления Московской области, смогут также продолжить работу по исправлению нарушений через портал.

Новый сервис появится на портале госуслуг Подмосковья, в разделе разделе «Бизнесу» — «Контрольно-надзорная деятельность». Отмечается, что узнать все подробности работы нового сервиса можно будет в ходе вебинара, который состоится 18 июля. На портале госуслуг можно найти ссылку на вебинар и прочитать весь справочный материал по сервису.