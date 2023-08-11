Подмосковье 11 августа 2023, 12:59 Новый сервис для бизнеса на первых этажах домов в Подмосковье принял около 40 заявок Unsplash

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Новый сервис для предпринимателей заработал в Подмосковье на прошлой неделе. Он дает возможность получить помещение на первых этажах жилых домов для реализации своего бизнеса.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, с момента запуска нового сервиса им воспользовались около 40 человек. Первые семь помещений от компании «Самолет» уже передали бизнесу.

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«Новый сервис „Открой бизнес на первом-втором этажах МКД“ позволяет упростить начало предпринимательской деятельности в многоквартирных жилых домах, что, в свою очередь, поспособствует созданию новых рабочих мест и комфортной среды для жителей Подмосковья», — отметила она.

Она добавила, что сейчас предпринимателям доступно свыше 150 коммерческих объектов в 27 проектах крупных застройщиков. Ознакомиться с ними можно на инвестиционной карте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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