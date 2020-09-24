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    24 сентября 2020, 13:23

    Новый административный центр «Метровагонмаша» построят в Мытищах

    Анастасия Аброськина

    Компания «Метровагонмаш» откроет административный центр в подмосковных Мытищах. Он появится на Ярославском шоссе. Сегодня предприятие одно из ведущих в области транспортного машиностроения.
    Новый административный центр «Метровагонмаша» построят в Мытищах | Изображение 1

    Центр возвысится на 13 этажей. Его создадут на территории действующего завода «Метровагонмаш».

    Постройке придадут лаконичную форму со скругленным торцом, напоминающим обтекаемую кабину современных поездов. Это отметил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

    На территории предусмотрены парковка, небольшой сквер с декоративным бассейном и благоустроенный спуск к реке Яузе с зоной отдыха около воды

    Владислав Гордиенко.
    Новый административный центр «Метровагонмаша» построят в Мытищах | Изображение 2

    Основной вход в административный центр сделают со стороны Ярославского шоссе. Его предусмотрят под консолью, выполняющей роль козырька-навеса, рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

    Проект инженерного центра в Мытищах приобрел единую композиционную тему. Это особенно ценно в контексте достаточно разнородной окружающей застройки

    Александра Кузьмина.
    Новый административный центр «Метровагонмаша» построят в Мытищах | Изображение 3

    Она уточнила, что авторы доработали проект и учли замечания экспертов рабочей группы Архкомиссии.

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