Новый административный центр «Метровагонмаша» построят в Мытищах

Компания «Метровагонмаш» откроет административный центр в подмосковных Мытищах. Он появится на Ярославском шоссе. Сегодня предприятие одно из ведущих в области транспортного машиностроения.

Центр возвысится на 13 этажей. Его создадут на территории действующего завода «Метровагонмаш».

Постройке придадут лаконичную форму со скругленным торцом, напоминающим обтекаемую кабину современных поездов. Это отметил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

На территории предусмотрены парковка, небольшой сквер с декоративным бассейном и благоустроенный спуск к реке Яузе с зоной отдыха около воды Владислав Гордиенко.

Основной вход в административный центр сделают со стороны Ярославского шоссе. Его предусмотрят под консолью, выполняющей роль козырька-навеса, рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Проект инженерного центра в Мытищах приобрел единую композиционную тему. Это особенно ценно в контексте достаточно разнородной окружающей застройки Александра Кузьмина.

Она уточнила, что авторы доработали проект и учли замечания экспертов рабочей группы Архкомиссии.