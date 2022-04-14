Новый роддом откроется в Долгопрудном в 2024 году

В Долгопрудном появится новый корпус центральной городской больницы — акушерского отделения с блоком лабораторий. Участок для строительства предоставило правительство Московской области.

«Земельный участок в Долгопрудном, находящийся в собственности Московской области, предоставлен специализированному застройщику „Гранель Инвест“ в аренду для строительства трехэтажного здания общей площадью 4,5 тысячи м², в котором будут размещены акушерское отделение и центральная лаборатория», — сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Новый роддом рассчитан на 35 коечных мест и будет соответствовать всем современным медицинским требованиям.

Глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин сообщил, что в роддоме появится блок реанимации и интенсивной терапии новорожденных на три места.

«До сих пор малышей, нуждающихся в экстренной помощи, перевозили в другие муниципалитеты. Кроме того, в новом роддоме запланировано две операционных для проведения планового и экстренного кесарева сечения. Современный родильный дом привлечет большее число беременных и рожениц даже из других городов», — отметил глава Долгопрудного.

Ввести роддом в эксплуатацию планируют во втором квартале 2024 года.