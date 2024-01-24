Подмосковье 24 января 2024, 14:13 Новый резидент в ОЭЗ «Кашира» создаст более тысячи рабочих мест Пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области

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Компания «Л-ПАК» построит завод гофрированного картона и упаковочной продукции в особой экономической зоне «Кашира». Объем инвестиций в проект оценивается в 19 миллиардов рублей.

«В конце 2023 года инвестор приступил к строительству первой очереди производственно-складского комплекса площадью 62 тысячи квадратных метров. На первом этапе на предприятии создадут около 500 рабочих мест, далее штат увеличат до 1300 сотрудников», — рассказала заместитель председателя правительства Екатерина Зиновьева.

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Запустить первую очередь комплекса планируется в конце 2024 года. Полностью проект реализуют в течение трех лет. «Л-ПАК» также планирует возвести завод по переработке макулатуры, который сможет принимать вторсырье со всего Подмосковья.

«Наша компания выпускает десятки тысяч разных видов гофрокартонных изделий. Наша миссия — создавать надежную и экологичную упаковку для любых нужд с заботой о человеке, обществе и природе. Основное сырье — бумага и картон», — отметил директор по развитию «Л-ПАК» Сергей Романов.

Проект на территории ОЭЗ «Кашира» реализуют при содействии Корпорации развития Московской области.

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