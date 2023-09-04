Подмосковье 04 сентября 2023, 14:18 Новый ревматолог вышел на работу в центральной больнице Лобни

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В Лобненской центральной городской больнице появился новый ревматолог Людмила Бабовникова. Помимо этой она имеет еще одну врачебную специальность — терапевта.

Бабовникова окончила МГМСУ имени Евдокимова, прошла переподготовку по ревматологии на базе ФГБНУ НИИ Ревматологии имени Насоновой.

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«В компетенцию ревматолога входит лечение артритов, артрозов, системной красной волчанки, склеродермий, васкулитов и других заболеваний соединительной ткани. Проконсультироваться с доктором могут пациенты, страдающие от хронических болей в суставах, мышцах и связках, а также больные с остеопорозом», — уточнили в администрации округа.

Специалист будет принимать пациентов в поликлинике № 2 на Краснополянской, 34.

Записаться на прием можно по номеру 122, через инфомат в медучреждении, по системе «врач-врач» или на портале госуслуг.

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