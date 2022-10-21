Новый рентгенаппарат заработал в больнице в Долгопрудном | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 18:51 Новый рентгенаппарат заработал в больнице в Долгопрудном

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Больницы в Подмосковье продолжают оснащаться самым новым оборудованием. Недавно цифровой рентгенаппарат начал работать в Долгопруденской больнице, в хирургии. Медицинскую технику закупили по личному поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Новый рентгенаппарат будет применяться для проведения исследований пациентам в травмпункте, стационаре, а также поступившим в приемное отделение. Предварительно в рентген-кабинете были проведены ремонтные работы. На закупку аппарата, установку и ремонт было направлено более 18,5 млн рублей», — сказала Первый заместитель председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

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У нового аппарата много преимуществ. Например, то, что все фотографии сразу же сохраняются в цифровом режиме. Так бывает легче и удобнее передавать всю необходимую информацию медикам. Оборудование собирается работать круглосуточно.

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У этого аппарата достаточно высокое качества диагностики. На снимках всегда четко детализировано изображение, поэтому рассмотреть на нем что-то становится гораздо легче. Кроме того, очень важно, что новое оборудование полностью безопасно для здоровья пациентов.

«Качество диагностики нового рентгенаппарата очень высокое, так как снимки обладают хорошей детализацией изображения, а значит, исследования будут более информативными. Немаловажно, что оборудование более безопасно для здоровья пациента, так как обладает низкой дозой лучевой нагрузки», — отметила заведующая отделением лучевой диагностики Надежда Плотникова.

Новый цифровой рентгенаппарат уже введен в эксплуатацию и применяется в работе.