Новый рентгенаппарат начал работать в стационаре больницы во Фрязине | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 19:10 Новый рентгенаппарат начал работать в стационаре больницы во Фрязине

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В хирургическом отделении Фрязинского филиала Щелковской городской больницы заработал новый цифровой рентгеновский аппарат. Медицинское оборудование позволит проводить широкий спектр экстренных и плановых исследований пациентам с различными травмами.

Современный цифровой аппарат позволит быстро и точно проводить исследования грудной и брюшной полости, конечностей. Высокая четкость снимков дает возможность распознавать заболевания на самых ранних стадиях, устанавливать наиболее точный диагноз, что, в свою очередь, положительно влияет на сроки назначения лечения. Но прежде чем установить оборудование, в кабинете был выполнен капитальный ремонт.

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«Этот кабинет был полностью демонтирован от всего старого. Была сделана отделка стен с рентген-защитой. И пол, и потолок тоже отремонтированы», — рассказал директор Щелковской городской больницы Дмитрий Логинов.

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Результаты исследований будут отображаться в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг. Новый рентгенаппарат — отечественного производства. Медтехника приобретена по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Новый рентгенаппарат во Фрязине — цифровой, установлен взамен устаревшей аналоговой техники. Оборудование обладает отличными техническими характеристиками — высоким качеством изображения и низкой лучевой нагрузкой. На его закупку, установку и ремонт кабинета было направлено 18,6 млн рублей», — сказала Первый заместитель председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Новое оборудование позволяет подключиться к Центру «второго мнения», а значит при необходимости врачи больницы смогут получить консультации специалистов МОНИКИ по рентген-исследованиям, уточнить поставленный диагноз.

«Благодаря программе „Здравоохранение Подмосковья“ и поддержке губернатора возможна реализация этих проектов на территории нашей больницы имени Гольца. Это улучшает качество жизни и здоровья наших жителей», — рассказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Рентген-кабинет уже начал функционировать. Сотрудники медицинского учреждения прошли обучение для работы с новой техникой