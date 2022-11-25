Подмосковье 25 ноября 2022, 12:33 Новый рентген-кабинет появился в городской больнице в Дзержинском

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Пациенты городской больницы в Дзержинском смогут проходить исследования на современном диагностическом аппарате в новом рентген-кабинете. Он произведен в России и позволяет делать снимки лежа, сидя или стоя.

Кабинет оборудовали согласно требованиям радиационной безопасности. Стены и пол укрепили защитным слоем, исключающим проникновение рентген-излучения наружу. Также положили новые силовые кабели. Подрядная организация выполнила работы в срок.

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«Работы полностью завершены. Все выявленные ранее недостатки устранены. Комиссией Ростехнадзора и лабораторией радиационной безопасности МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского помещение и оборудование признаны полностью готовыми к работе», — рассказал глава городского округа Дзержинский Владимир Шелухин.

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Новый диагностический комплекс был приобретен в рамках губернаторской программы «Оснащение и замена тяжелого медицинского оборудования».

Цифровое оборудование поможет проводить больше исследований для горожан, увеличив проходимость вдвое по сравнению со старым аналоговым. Аппаратура также позволит качественно описывать снимки, сохранять их в системе ЕМИАС и быстро передавать в центры второго мнения для более точной диагностики.

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