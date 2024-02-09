Подмосковье 09 февраля 2024, 17:34 Новый рентген-кабинет открылся в противотуберкулезном диспансере в Орехово-Зуеве ГБУЗ МО "МОКПТД"

Читать 360tv в

Новое цифровое оборудование для рентгенов появилось в филиале Московского областного противотуберкулезного диспансера. Диагностический комплекс позволит проводить до 100 исследований в день.

Снимки сразу попадают в единую систему Московской области, что позволяет врачам любых медицинских организаций увидеть их и провести консультацию. Пациентам не придется терять время на лишние походы за получением результатов.

Реклама

«Обеспечение доступности медицинской помощи — наш главный приоритет», — отметил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

При поддержке губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье реализуется большая программа по обновлению медицинского оборудования. В ближайшее время аналоговую технику полностью заменят.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».