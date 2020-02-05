Новый рентген-кабинет открыли в центральной больнице Можайска

Новый рентген-кабинет появился в Можайской ЦРБ. Его открыли глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов совместно с главным врачом больницы Андреем Барановым. Новое оборудование, стоимость которого составила около 18 миллионов рублей, было приобретено в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Кабинет рентген-диагностики располагается в здании родильного отделения, в нем предусмотрено три рабочих диагностических места. Новое оборудование позволяет в щадящем режиме для пациентов и врача делать необходимые снимки в широком цифровом разрешении. Снимки распечатываются на современном широкоформатном принтере, либо сохраняются на диск или флеш-накопитель. Сервер и компьютер, установленные в пультовой комнате, позволяют вести постоянное наполнение и долгосрочное хранение базы рентген-снимков.

«Для жителей нашего округа это важное событие. Во-первых, оборудование, имевшееся в больнице, уже устарело, а во-вторых — для того, чтобы сделать необходимый снимок, пациентам нужно было подниматься на второй этаж хирургического корпуса по лестнице. Теперь же все сделано для удобства посетителей — кабинет, оснащенный самым современным оборудованием, располагается на первом этаже акушерского корпуса. Кроме того, время ожидания результата сократилось с 15 минут до пяти-семи минут, что существенно увеличивает пропускную способность», — отметил глава округа Дмитрий Абаренов.

В перспективе планируется полностью перевести отделение хирургии в акушерский корпус, при этом родильное отделение продолжит работать в штатном режиме.

Материальная база Можайской ЦРБ постепенно обновляется благодаря реализации программы «Здравоохранение Подмосковья». Только за прошлый год в больницу поступило более 40 единиц высокотехнологичного оборудования.