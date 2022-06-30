Новый рентген-аппарат заработал в Серпуховской областной больнице

В центре лучевой диагностики Серпуховской больницы начал свою работу новый цифровой рентгеновский аппарат. Он позволит проводить множество обследований как для взрослых, так и для детей.

«Новый цифровой аппарат позволит сделать рентген-диагностику более доступной для жителей Серпухова. На нем будут проводиться плановые и экстренные исследования взрослым и детям — порядка 40 в сутки. Аппарат обладает высоким качеством получаемых снимков и низкой лучевой нагрузкой. На его закупку, установку и ремонт кабинета было направлено более 18 миллионов рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Результаты всех обследований можно будет посмотреть в личном кабинете на региональном портале госуслуг.

Сам аппарат сделан в Наро-Фоминском городском округе. Медицинскую технику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Жители Серпухова рассказывают, что проходить обследование стало очень комфортно, а сотрудники больницы относятся к своим пациентам очень доброжелательно.