Подмосковье 12 сентября 2023, 18:43 Новый рентген-аппарат установили в больнице в Мытищах официальный сайт Мытищинской городской клинической больницы

Читать 360tv в

Аппарат С-дуга поступил в Мытищинскую больницу. Новое оборудование поможет врачам проводить малоинвазивные операции, а снимки с его помощью можно будет делать под любым углом.

Новое оборудование позволит врачам оперировать пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии и не могут выполнять команды. Преимуществом малоинвазивных операций является низкая травматичность, благодаря которой сокращается реабилитационный период пациента. Рентген-аппараты С-дуга применяют в травматологии, ортопедии, а также в детской хирургии и нейрохирургии.

Реклама

В этом году в больнице в Мытищах активно обновляют оборудование. Всего с начала года в учреждение поступило 19 единиц медицинской техники.

«В этом году мы получили три рентген-аппарата, передвижной рентгеновский цифровой аппарат, УЗИ-аппараты экспертного класса, систему эндоскопической визуализации для дуоденоскопии и многое другое. Также планируется закупка более 50 единиц медицинской техники из средств нормированного страхового запаса», — рассказала главный врач Мытищинской ГКБ Ольга Мисюкевич.

По ее словам, только с начала года медики Мытищинской больницы прооперировали более 8 тысяч пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в«Суперчате 360».