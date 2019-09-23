Новый рентген-аппарат поступил в больницу Ликино-Дулева. Он позволит делать более сложные операции

В Ликино-Дулево поступило новое медицинское оборудование — уникальный передвижной рентгено-диагностический хирургический аппарат типа С-Дуга. Он позволит местным врачам проводить более сложные операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Орехово-Зуево.

Источник фото: администрация городского округа Орехово-Зуево

Главный врач Ликинской городской больницы Татьяна Глазко рассказала, что раньше некоторых пациентов приходилось отправлять в другие учреждения, потому что возможности оперировать их не было, но новый аппарат решил эту проблему.

В сентябре состав докторов Ликино-Дулева пополнил новый специалист — врач-хирург Александр Гремячих. Он хорошо знает аппарат типа С-Дуга, поскольку уже много лет работает на нем.

«Он (рентген-аппарат типа С-Дуга) позволит нам делать более сложные операции. Например, при переломе бедра выполнять закрытые операции на суставах при рентгеновском контроле — обычным способом осуществить ее сложно. Кроме того, можно выполнить и операции на плече, то есть возможности этого аппарата огромные», — сделал акцент Александр Викторович.

С помощью рентгено-диагностического хирургического аппарата типа С-Дуга можно удалять камни из почек. При этом все операции проводятся с помощью прокола — лапороскопическим методом.

Теперь врачам не придется отправлять пациентов в другие медицинские учреждения, и большинство операций можно будет проводить в Ликино-Дулеве.

Источник фото: администрация городского округа Орехово-Зуево

Новое медицинское оборудование поступило и в поликлинику № 1 Ликино-Дулева. Раньше, для того чтобы сделать ультразвуковое обследование плода, беременным женщинам приходилось ездить в Орехово-Зуево, а теперь в поликлинике появился свой УЗИ-аппарат.

«На нем очень четко видны все детали, ведь каждый миллиметр имеет значение. Тут нельзя ошибаться, — подчеркнула врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Ликино-Дулевской поликлиники № 1 Светлана Акимова. — Раньше я делала скрининги только до 12 недель, и то не скрининг, а обычное УЗИ, чтобы узнать срок и увидеть, есть ли патологии. Сейчас же у нас появилась возможность делать скрининг во втором и третьем триместре, а также обследовать беременных на любом сроке».

Одной из первых новый аппарат УЗИ оценила будущая мама Дарья. «Конечно, возможность сделать ультразвуковое обследование плода рядом с домом — это здорово, очень облегчает жизнь беременной. Раньше со всего городского округа все ездили в Орехово-Зуево на скрининги. Это занимало много времени, были большие очереди», — поделилась Дарья.

Источник фото: администрация городского округа Орехово-Зуево

Также Ликинская городская больница получила прикроватный монитор пациента для стационара реанимации. На этом поступление медицинского оборудования не закончится: в больнице ожидают еще четыре аппарата УЗИ, эндоскопические стойки и рентген-аппарат. Все это появится в лечебном учреждении до конца текущего года.