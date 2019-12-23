Новый рентген-аппарат поможет поставить правильный диагноз детям в Воскресенске

Рентген-кабинет с новым оборудованием открылся в детском отделении Воскресенской первой районной больницы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Рентгеновский диагностический цифровой аппарат «ОМЕГА» для рентгенографии стоимостью 18,6 миллиона рублей закупили в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковье» на 2019–2024 годы. Помещение, где установили аппарат, капитально отремонтировали.

С его помощью будут выполняться рентгенологические исследования маленьким пациентам в экстренном и плановом порядке. Профиль исследований — травматология и ортопедия, отоларингология, пульмонология, инфекция.

Новейшая система обладает рядом преимуществ: наличие полноформатных динамических детекторов, высокое разрешение, низкая доза рентгеновского облучения (как для пациентов, так и для медицинского персонала).

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Достоинства нового оборудования уже оценили маленькие пациенты 1-й районной больницы. Яна Смирнова привела на прием трехлетнего сына Егора. Из-за кашля и хрипов врач отправил мальчика на рентген. «Очень здорово, что это обследование можно пройти прямо в детской поликлинике. Еще хочу выразить большую благодарность всему медицинскому персоналу за профессионализм, неравнодушие и внимание к маленьким пациентам», — сказала Яна Смирнова.

На обследования будут направлять врачи детской поликлиники в случае подозрения на острые травмы, для контроля синуситов, гайморитов, проверки легких на исключение пневмонии и многое другое. Запись на обследование производится только врачом в электронном виде. Рентген-кабинет будет работать в будние дни с 8:00 до 14:00.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Технический директор по производству АО «Ярдстрой» Ирина Федотова за оперативный и качественный капитальный ремонт специализированного кабинета для рентген-аппаратуры получила из рук главы Воскресенского городского округа Артура Болотникова грамоту.

В Воскресенске теперь также есть мобильный флюорограф. Он абсолютно автономен, а само исследование не занимает много времени. В мобильном флюорографе можно проверить здоровье органов дыхания. После проведения обследования результаты записываются на съемный жесткий диск и направляются в больницу, где уже проводится детальный анализ и при необходимости назначается дополнительное обследование и лечение.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Исполняющий обязанности главврача Воскресенской первой районной больницы Юрий Райхман уточнил, что новый передвижной аппарат будет применяться для проведения флюорографических исследований жителям отдаленных территорий Воскресенска. «График выездов мы размещаем на сайте медорганизаций Воскресенска, также непосредственно в селах и деревнях на информационных стендах. Теперь жителям отдаленных сел, чтобы пройти флюорографию, не нужно ехать в город — специалисты сами приедут к ним. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис», — пояснил Юрий Райхман.

На этой неделе мобильный флюорограф работает 23–25 декабря в Хорлове по адресу: Больничная площадь, дом № 1, — с 09:00 до 12:30. 26 декабря он переедет на улицу Ново-Проточную, дом № 6, и будет работать также с 09:00 до 12:30.

Подмосковные медорганизации в 2019 году получили восемь передвижных комплексов — это мобильные флюорографы и маммографы, также появились мобильный фельдшерско-акушерский пункт и поликлиника.

«Мобильные комплексы позволяют охватить качественной медицинской помощью даже самые отдаленные территории. Благодаря им жители могут пройти диагностику и проверить свое здоровье фактически рядом с домом. На данный момент в больницы поступили уже три из закупленных комплексов — в Солнечногорск, Воскресенск и Каширу», — рассказала и. о. министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Сейчас в регионе работает 21 передвижной диагностический комплекс.