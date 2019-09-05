Новый рентген-аппарат появился в Протвинской больнице. Теперь сроки реабилитации сократятся

Новый передвижной рентген-аппарат с С-дугой отечественного производства занял свое место в операционном блоке травматологического отделения. Как рассказал заведующий отделением травматологии Протвинской больницы Антон Леонидов, рентген-аппарат с С-дугой широко применяют в различных сферах медицины: травматологии, ортопедии, хирургии, педиатрии, нейрохирургии.

«Такой аппарат для городской больницы был необходим, потому что ряд оперативных вмешательств без него невозможен. Он позволит нам выполнять малоинвазивные оперативные вмешательства — менее травматичные для пациента, что позволит сократить период реабилитации. Это большое подспорье для наших врачей. Аппарат современный, цифровой, прост в использовании», — добавил врач-травматолог.

С начала недели с использованием аппарата успешно провели две операции, обе — на шейке бедра. Как уточнил Антон Леонидов, первая длилась 40 минут, вторая — 30 минут.

«Если бы аппарата не было, мы все равно оперировали бы пациентов, но и сама операция продолжалась бы дольше и сроки реабилитации после операции у них были бы более длительными», — подчеркнул заведующий травматалогией.

Антон Леонидов напомнил, что за лечением в Протвинскую городскую больницу обращаются пациенты не только из самого наукограда, но и из Серпухова, Чехова, городов Калужской области, поэтому использовать аппарат планируется часто. Всего в больнице проводится порядка 500 операций в год.

Врач — анестезиолог-реаниматолог Протвинской ГБ Роман Годьяк, в свою очередь, заметил, что в настоящее время технологии оперативного вмешательства в травматологии совершенствуются.

«Преимущество данного аппарата в том, что он занимает небольшую площадь в помещении, его можно перемещать, можно проецировать снимки горизонтально и вертикально. Доза облучения пациентов минимальна. Аппарат получили отличный, он соответствует всем стандартам», — заключил Роман Годьяк.

Передвижной рентген-аппарат с С-дугой поступил в городскую больницу наукограда в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».